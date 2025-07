Guida autonoma | come funziona il servizio di car pooling di Moia con il Volkswagen ID Buzz

Scopri come funziona il rivoluzionario servizio di car pooling di Moia, con il Volkswagen ID Buzz a guida autonoma di Livello 4. Immagina viaggiare in un veicolo spazioso, confortevole e ricco di servizi, che promette sicurezza e innovazione. Questo sistema all’avanguardia, previsto in Germania e negli Stati Uniti dal 2026, trasformerà il modo di muoversi, offrendo un’esperienza senza precedenti. Preparati a vivere il futuro della mobilità .

Viaggio a bordo del veicolo a guida autonoma di Livello 4 che dovrebbe entrare in servizio in Germania e negli Stati Uniti a partire dal 2026. Confortevole, con tanti servizi a bordo, e spazioso, garantisce un'elevata sicurezza.

