Boom del gioco on line in Toscana | persi 242 milioni di euro nel 2024

Il gioco online in Toscana sta vivendo un’esplosione senza precedenti, con perdite di ben 242 milioni di euro nel 2024. Questa tendenza preoccupa non solo gli esperti, ma anche le famiglie e le istituzioni, che cercano di fare luce sui rischi nascosti dietro questa crescita. Scopriamo insieme cosa si cela dietro al boom del settore e quali sfide ci attendo nel futuro.

Firenze, 3 luglio 2025 - Il gioco d’azzardo cresce, anche in Toscana, con un vero e proprio boom della versione on line. A fotografare l’andamento del settore, “Il libro nero dell’azzardo - Mafie, dipendenze, giovani” curato da Cgil e Federconsumatori, insieme alla Fondazione Isscon, e presentato ieri a Roma. Dal report emerge che, in Italia, nel 2024, la raccolta dal gioco d’azzardo ha raggiunto i 157,4 miliardi, una cifra incredibile, equiparabile al 7,2% del Pil e superiore di 20 miliardi alla spesa sanitaria complessiva. Rispetto all’anno precedente, la crescita è stata del 6,6%; sul 2019 addirittura del 42,5%. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Boom del gioco on line in Toscana: persi 242 milioni di euro nel 2024

In questa notizia si parla di: gioco - boom - line - toscana

Per le nostre imprese in gioco il boom di vendite nel Golfo: lo sviluppo dell'export made in Italy - Le imprese italiane stanno vivendo un momento di grande fermento, con un boom di vendite nel Golfo e un incremento record delle esportazioni di Made in Italy.

Boom del gioco on line in Toscana: persi 242 milioni di euro nel 2024; Il gioco d'azzardo online brucia 4 miliardi in un anno; Gioco d'azzardo, flagello in Toscana: scommessi 8,6 miliardi in un anno ed è boom grattini - La classifica.

Boom del gioco on line in Toscana: persi 242 milioni di euro nel 2024 - Prima provincia nella regione per valore delle giocate pro capite (18- lanazione.it scrive

Il gioco d'azzardo online brucia 4 miliardi in un anno - TOSCANA: Solo nella città metropolitana fiorentina è stato sfondato il tetto del miliardo di euro, con un aumento annuo del 43%. Scrive toscanamedianews.it