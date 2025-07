Colloquio Trump-Putin il presidente russo | Non arretreremo sui nostri obiettivi in Ucraina

Un confronto telefonico di quasi un'ora tra Vladimir Putin e Donald Trump ha acceso i riflettori sui futuri sviluppi in Ucraina. Il presidente russo ha riaffermato la volontà di perseguire una soluzione negoziale, senza arretrare sui propri obiettivi. Un segnale che, nonostante le tensioni, Mosca intende continuare a lavorare per eliminare le cause profonde del conflitto, lasciando aperta la possibilità di nuovi sviluppi nel delicato equilibrio internazionale.

È durato quasi un’ora confronto telefonico tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante il quale il presidente russo ha espresso l’intenzione di portare avanti la ricerca di una soluzione negoziale al conflitto in Ucraina. A riferirlo è il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, secondo cui Mosca non intende interrompere «gli sforzi per eliminare le cause di fondo del conflitto». Nel corso del colloquio, ha affermato ancora Ushakov citato da Ria Novosti, Putin avrebbe ribadito la «disponibilità della Russia a proseguire il processo negoziale» con Kyiv, precisando però che non ci sarà alcun passo indietro sugli obiettivi strategici stabiliti dal Cremlino. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Colloquio Trump-Putin, il presidente russo: «Non arretreremo sui nostri obiettivi in Ucraina»

