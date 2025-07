Ucraina | Putin a Trump non rinunceremo a nostri obiettivi

In un contesto di tensioni e diplomazia, le parole di Putin rivelano la ferma volontà della Russia di perseguire i propri obiettivi in Ucraina, senza rinunciare alle proprie aspirazioni. Durante un colloquio con Trump, il leader russo ha ribadito la determinazione di Mosca a eliminare le cause del conflitto, aprendo però alla possibilità di continuare il dialogo. La situazione resta complessa e in evoluzione, lasciando molti interrogativi sul futuro degli accordi internazionali.

Milano, 3 lug. (LaPresse) – Mosca non rinuncerà ai suoi obiettivi in Ucraina, per eliminare le cause del conflitto. È quanto il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto al presidente Usa, Donald Trump, nel corso del loro colloquio telefonico di oggi pomeriggio. Lo ha riferito il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov al termine della telefonata. Putin ha tuttavia detto anche a Trump che la Russia è pronta a continuare il processo negoziale con l’Ucraina. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Putin a Trump, non rinunceremo a nostri obiettivi

