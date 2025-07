Gaza e Israele sono il primo terreno di scontro elettorale fra De Magistris e Manfredi

Gaza e Israele sono il palcoscenico privilegiato del primo confronto elettorale tra De Magistris e Manfredi. Due schieramenti opposti, due visioni che si sfidano non solo sui programmi, ma anche su una delle crisi più delicate del Medio Oriente. In questo scenario, il dibattito si fa acceso e il confronto si prospetta infuocato. Continua a leggere per scoprire come si delineano le loro posizioni e quali implicazioni potrebbero avere sul futuro politico locale e internazionale.

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Israele ha sospeso le consegne di aiuti a Gaza. Lo riporta Channel 12, che cita un funzionario israeliano. La notizia arriva poco dopo che l'ufficio di Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver ordinato all'esercito di presentare entro i prossimi due giorni un pia

Guerra Israele Iran, Al Jazeera: "73 uccisi in attacchi Israele a Gaza dall'alba". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele Iran, Al Jazeera: '73 uccisi in attacchi Israele a Gaza dall'alba'. Da tg24.sky.it