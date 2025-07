Ritiro immediato Caffè richiamato dagli scaffali dei supermercati italiani | marca lotto e motivo

Il richiamo immediato del caffè Lotto, uno dei simboli delle nostre colazioni quotidiane, ha scatenato preoccupazione tra i consumatori italiani. Pubblicato dal Ministero della Salute, il ritiro riguarda prodotti contaminati da ocratossina A, una micotossina potenzialmente dannosa per la salute. La sicurezza alimentare è una priorità assoluta, ecco perché è fondamentale prestare attenzione ai dettagli riportati sui prodotti in vendita. Il richiamo è un importante passo di prevenzione e tutela per tutti noi.

Un nuovo richiamo alimentare ha messo in allerta i consumatori italiani, interessando uno dei prodotti più presenti nelle cucine del nostro Paese: il caffè. La notizia arriva in seguito a un provvedimento pubblicato sul sito del Ministero della Salute, che riporta una potenziale contaminazione oltre i limiti di legge da ocratossina A, una micotossina che può svilupparsi in alcuni alimenti conservati in condizioni non ottimali. Il richiamo è stato segnalato ufficialmente il 27 giugno 2025 e riguarda uno specifico lotto di caffè macinato classico. >> “Vi prego.”. Bloccata così in spiaggia: poi la violenza disumana: “Cos’ha fatto a mia figlia” Il provvedimento è stato preso in via del tutto precauzionale, ma le autorità sanitarie invitano alla massima attenzione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it