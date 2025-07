Dimmi La Verità - Daniele Ruvinetti | La strategia di Trump sul disimpegno in Ucraina

Scopri la verità dietro la strategia di Trump sul disimpegno in Ucraina con l'analisi di Daniele Ruvinetti, esperto di politica internazionale. Il suo focus svela un quadro complesso, dove il ritiro degli Stati Uniti si inserisce in un accordo più ampio con Putin, toccando anche Iran e Israele. Un'interpretazione che invita a riflettere sulle vere dinamiche geopolitiche in gioco. Continua a leggere per avere una visione approfondita e aggiornata sulla questione.

Ecco #DimmiLaVerità del 3 luglio. L'esperto di politica internazionale Daniele Ruvinetti ci spiega che, come aveva anticipato da noi, il disimpegno di Trump sull'Ucraina fa parte di un accordo complessivo con Putin che riguarda anche Iran e Israele. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità - Daniele Ruvinetti: «La strategia di Trump sul disimpegno in Ucraina»

