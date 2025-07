L’estate segreta di Stefano De Martino | feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo

lussuoso e segreto ospita feste blindate dove il glamour e l’opulenza sono protagonisti. Scopri i dettagli esclusivi di questa estate da sogno, tra regole rigorose e momenti indimenticabili, e lasciati affascinare dal lato più élitario della movida partenopea. Sei pronto a entrare nel regno dorato dell’estate più chiacchierata d’Italia? Stefano De Martino ha deciso di trasformare la sua villa panoramica di Posillipo in un tempio del divertimento esclusivo.

