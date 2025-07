Eliminato da Wimbledon Rune vende le sue racchette rotte per beneficenza

Dopo la sorprendente eliminazione a Wimbledon, Holger Rune decide di trasformare il suo insuccesso in un gesto di solidarietà. Vende due racchette usate e danneggiate durante il torneo, destinando il ricavato in beneficenza. Un gesto nobile che ha suscitato emozioni e curiosità, ma non mancano le polemiche: il Daily Mail svela come questa iniziativa abbia anche complicato i rapporti con uno dei suoi sponsor. La storia di Rune ci insegna che anche nelle sconfitte si può trovare un lato positivo.

In seguito alla sua eliminazione da Wimbledon, il tennista danese Holger Rune ha messo in vendita due racchette usate durente il torneo visibilmente danneggiate. L’idea era quella di donare il ricavato in beneficenza. Lo racconta il Daily Mail. La vendita delle racchette rotte usate a Wimbledon:. Il Daily Mail scrive: « Holger Rune sembra essersi messo nei guai con uno dei suoi sponsor dopo che due delle sue racchette rotte sono apparse nel suo negozio online ufficiale. Rune è stato eliminato al primo turno di Wimbledon, perdendo in cinque set contro il cileno Nicolas Jarry, con il punteggio di 4-6 4-6 7-5 6-3 6-4. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Eliminato da Wimbledon, Rune vende le sue racchette rotte per beneficenza

