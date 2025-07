Viaggio academy in Argentina un' esperienza unica per diventare narratori del mondo

Scopri l’esperienza unica del Viaggio Academy in Argentina, un’avventura formativa pensata per trasformarti in un vero narratore del mondo dello sport. Tra campi iconici e storie di calcio autentiche, sotto la guida di Fabrizio Biasin, imparerai a raccontare con passione e etica. Un percorso rivoluzionario che unisce emozioni, pratica e formazione professionale: perché il calcio è più di un gioco, è una lingua universale da saper interpretare.

Un progetto formativo rivoluzionario che unisce l'avventura, la formazione pratica e l'etica del giornalismo. Guidati da Fabrizio Biasin, uno dei nostri giornalisti sportivi più famosi, viaggerete in luoghi simbolo del calcio, per imparare l'arte del reportage in condizioni reali. L'Academy per Inviati Sportivi è un percorso formativo esclusivo pensato per gli appassionati di calcio che desiderano approfondire le dinamiche della cronaca sportiva e acquisire le competenze necessarie per diventare inviati di punta. Questo percorso si terrà in Argentina, una delle nazioni con la tradizione calcistica più ricca e affascinante al mondo, con un focus particolare su Diego Maradona, la leggenda che ha segnato un'epoca del calcio internazionale e Lionel Messi.