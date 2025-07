Decennale di Utilitalia | i dati sull' evoluzione delle utilities

Il decennale di Utilitalia celebra un percorso di crescita e innovazione nel settore delle utilities italiane. Dai 38 miliardi del 2015 ai 68 miliardi previsti nel 2025, l'evoluzione è sotto gli occhi di tutti, così come l’aumento degli occupati, passati da 90.000 a oltre 104.000. Questi dati testimoniano un comparto in piena trasformazione, pronto a scrivere nuovi capitoli di sostenibilità e sviluppo, confermando il ruolo strategico delle utilities per il futuro del Paese.

Roma, 3 lug. (askanews) - Un valore della produzione salito dai 38 miliardi del 2015 ai 68 miliardi del 2025 e una crescita degli occupati, che in dieci anni sono passati da 90.000 a 104.000. Sono alcuni dei dati sull'evoluzione del comparto delle utilities emersi oggi nell'Assemblea generale di Utilitalia, organizzata a Roma in occasione del decennale della Federazione. In particolare il comparto del settore idrico ha vissuto importanti evoluzioni nel corso degli ultimi 10 anni, con significativi passi in avanti e nuove sfide da affrontare. Abbiamo parlato con Filippo Brandolini, presidente di Utilitalia: "Il messaggio che vogliamo lanciare è quello di continuare su questa strada efficientando le nostre imprese quindi liberando energie e costi per finanziare gli investimenti ma stiamo chiedendo, stiamo proponendosi a Roma che a Bruxelles di mantenere un importante intervento di finanziamento pubblico per affrontare questi piani di investimento davvero importanti e indispensabili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Decennale di Utilitalia: i dati sull'evoluzione delle utilities

In questa notizia si parla di: decennale - utilitalia - dati - evoluzione

?UTILITALIA 2035: Costruiamo insieme i prossimi dieci anni di futuro https://ift.tt/WfKuRzT #evento #takethedate Vai su X

Decennale di Utilitalia: i dati sull'evoluzione delle utilities; Utilities, valore della produzione +79% in dieci anni; Utilities, valore della produzione e occupati in forte crescita.

Decennale di Utilitalia: i dati sull’evoluzione delle utilities - (askanews) – Un valore della produzione salito dai 38 miliardi del 2015 ai 68 miliardi del 2025 e una crescita degli occupati, che in dieci anni sono passati da 90. Lo riporta askanews.it

Energia, Brandolini (Utilitalia): "Reti e innovazione per guidare transizione verde" - “Le utilities operano su un ampio spettro di attività energetiche: dalla gestione delle reti tradizionali agli investimenti su rinnovabili, idrogeno e cattura della CO2”. Da msn.com