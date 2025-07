L' app BatCam è stata sviluppata dalla polizia di Stato per le forze dell' ordine della provincia di Barletta - Andria- Trani entro luglio

Scopri BatCam 232, l’innovativa app sviluppata dalla Polizia di Stato per potenziare la sicurezza nelle province di Barletta, Andria e Trani. Grazie all’integrazione di tutti gli occhi elettronici presenti sul territorio, questa tecnologia all’avanguardia permette alle forze dell’ordine di monitorare in tempo reale situazioni di emergenza e prevenire il crimine. BatCam 232 rappresenta un passo avanti nella tutela della comunità, garantendo interventi più rapidi ed efficaci.

B atCam è il primo sistema in Italia che sfrutta tutti gli occhi elettronici dislocati sul territorio per garantire sicurezza. Si tratta dell’applicazione sviluppata dalla polizia di Stato, che sarà in dotazione alle forze dell’ordine della provincia di Barletta- Andria- Trani entro luglio e presentata questa mattina in questura ad Andria. L’app scaricata sullo smartphone sarà capace di fornire una mappa precisa delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private. “I sistemi di sicurezza aiutano a risolvere il 70% dei casi ma abbiamo difficoltà a recuperarli sul territorio. Ora invece – ha spiegato il questore di Andria, Alfredo Fabbrocini – tutto sarà più semplice perchè con BatCam, che sarà collegata alla sala operativa, si potranno censire le telecamere private e pubbliche del territorio per ottenerne una mappatura precisa ed efficace”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'app BatCam è stata sviluppata dalla polizia di Stato, per le forze dell'ordine della provincia di Barletta - Andria- Trani entro luglio.

In Puglia nasce BatCam, l'innovativa app sviluppata dalla Polizia di Stato di Bat per la provincia di Barletta, Andria e Trani.

Presentata ad Andria l'applicazione sviluppata dalla Polizia di Stato e dal gruppo Tecno: permetterà alle forze dell'ordine del Nordbarese di localizzare in tempo reale le telecamere pubbliche e private. Nessuna violazione della privacy, interventi più rapidi

Presentata ad Andria l'applicazione sviluppata dalla Polizia di Stato e dal gruppo Tecno: permetterà alle forze dell'ordine del Nordbarese di localizzare in tempo reale le telecamere pubbliche e private

Un'app per mappare tutte le telecamere e potenziare la sicurezza nella provincia di barletta-andria-trani - Trani, integra telecamere pubbliche e private migliorando rapidità d'intervento e sicurezza nel rispetto della privacy