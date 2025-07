Can Yaman lancia un incontro con i fan svelati i dettagli

L’attesa sta per finire: Can Yaman, l’amatissimo attore turco, si prepara a conquistare il cuore dei suoi fan romani con un evento imperdibile. Il 19 luglio, Villa Monte d’Oro a Grottaferrata si trasformerà nel palcoscenico di emozioni, selfie e sorrisi, regalando a tutti un’esperienza unica. Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile all’insegna del fascino e della spontaneità di uno dei volti più amati del momento.

Can Yaman incontra i fan a Roma: attesa alle stelle per l’evento dell’estate. Il cuore di Roma si prepara a battere un po’ più forte: Can Yaman, l’attore turco diventato icona internazionale di fascino e carisma, incontrerà i suoi fan nella Capitale in un evento speciale che promette emozioni, selfie e sorrisi a non finire. L’appuntamento è fissato per il 19 luglio, presso Villa Monte d’oro a Grottaferrata a Roma, dove Yaman prenderà parte a un meet & greet per incontrare tutti i suoi fan. Leggi anche Javier Martinez e Helena contro i fan? Le parole dei due gieffini sui social L’attore, noto per ruoli indimenticabili in serie di successo come Daydreamer – Le ali del sogno e Viola come il mare, torna così a incontrare il pubblico che lo ha seguito con passione e affetto fin dai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Can Yaman lancia un incontro con i fan, svelati i dettagli

In questa notizia si parla di: yaman - lancia - incontro - svelati

Alessandro Borghese e la produzione del celebre programma Sky/Tv8 hanno lanciato un allarme truffa! Ci sono malintenzionati che si spacciano per membri dello staff, contattando i ristoranti e chiedendo denaro per partecipare al format. ATTENZIONE: Il pro Vai su Facebook

Can Yaman lancia un incontro con i fan, svelati i dettagli.

Can Yaman lancia un incontro con i fan, svelati i dettagli - Can Yaman incontra i fan a Roma: attesa alle stelle per l’evento dell’estate, svelati tutti i dettagli dell’esclusivo incontro ... 361magazine.com scrive

Can Yaman svela i retroscena della sua assenza a Venezia80: c'entrano le sue ex? - ComingSoon.it - Can Yaman sarebbe dovuto essere tra gli ospiti presenti a Venezia80, ma in un post ha confermato la sua assenza, lanciando anche una non velata frecciatina alle sue ex, Demet Ozdemir e Diletta Leotta! Lo riporta comingsoon.it