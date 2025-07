Tour de France 2025 | il confronto tra la UAE di Pogacar e la Visma di Vingegaard Chi ha i gregari migliori?

del resto, pronte a mettere in campo tattiche sofisticate e gregari di altissimo livello per dominare la corsa. La battaglia tra Pogacar e Vingegaard si prospetta quindi come uno spettacolo anche dietro le quinte, dove la forza dei gregari può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Chi avrà la meglio nel supporto strategico? Solo il Tour 2025 potrà svelarlo.

Tadej Pogacar vs. Jonas Vingegaard, ma non solo. Al Tour de France 2025 sarĂ anche una battaglia tattica, non solo il testa a testa tra i due capitani. Sin da sabato, con la partenza da Lille, saranno decisivi anche i gregari ed in generale le due squadre dei grandi favoriti per la vittoria della Grande Boucle. Una sfida di grandissima qualitĂ quella tra UAE Team Emirates – XRG e Team Visma Lease a Bike, sicuramente le due squadre meglio attrezzate sia nella startlist, sia in generale per quanto riguarda le corse a tappe nel World Tour. Oggettivamente, diversi uomini potrebbero essere capitani se fossero in un’altra compagine: a partire da Joao Almeida, gregario di lusso per Pogacar, e Simon Yates, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, che sarĂ spalla di Vingegaard. 🔗 Leggi su Oasport.it