Eredità Lady Gucci 6 anni e 4 mesi a ex compagna cella di Patrizia Reggiani

In un caso che ha scosso il mondo del lusso e delle emozioni forti, l’eredità di Patrizia Reggiani si trasforma in un vero e proprio campo di battaglia legale. Loredana Canò, ex compagna di cella dell’iconica Lady Gucci, è stata condannata a 6 anni e 4 mesi, mentre Marco Chiesa, consulente finanziario, a 5 anni e 8 mesi. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda che unisce passioni, denaro e mistero.

(Adnkronos) – L'ex compagna di cella di Patrizia Reggiani, Loredana Canò, è stata condannata a 6 anni e 4 mesi di reclusione nel processo riguardante l'eredità di Reggiani. Condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione anche Marco Chiesa, consulente finanziario della madre di Lady Gucci, Silvana Barbieri. Lo hanno stabilito i giudici del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

