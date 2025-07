Atletica Scotti e Pernici in pista dopo gli Europei a squadre Gaia Sabbatini si rilancia

Edoardo Scotti e Francesco Pernici saranno pronti a dimostrare il loro talento in pista, portando avanti la straordinaria tradizione dell’atletica italiana che si conferma protagonista anche dopo il successo europeo. Con passione e determinazione, i nostri atleti si preparano a sfidare nuove sfide, rafforzando l’eccellenza del movimento nazionale. La scena è pronta: l’Italia corre verso nuove emozioni e trionfi.

Leonardo Fabbri e Alessandro Sibilio gareggeranno in Diamond League a Eugene sabato sera, Erika Saraceni sarà impegnata ai Campionati Italiani juniorespromesse di Grosseto forse insieme a Matteo Sioli durante il fine settimana, ma anche altri italiani torneranno subito in gara dopo aver contribuito al trionfo della nostra Nazionale agli Europei a squadre andati in scena lo scorso weekend a Marid. Edoardo Scotti e Francesco Pernici saranno impegnati a Nancy (Francia), dove venerdì sera andrà in scena una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Scotti e Pernici in pista dopo gli Europei a squadre. Gaia Sabbatini si rilancia

In questa notizia si parla di: scotti - pernici - europei - squadre

Madrid: Battocletti sempre da sogno La trentina trionfa nei 5000 degli Europei a squadre, secondi posti per Pernici negli 800 (1:44.39) e Biasutti nel triplo (16.94), brillano nei 400 Scotti (44.93) e Polinari (50.76). Italia al momento terza NEWS http://fidal.it Vai su X

L'Italia ha chiuso al terzo posto la seconda giornata del Campionato Europeo a squadre di Madrid, preceduta dalla Spagna e dall'Olanda #nadiabattocletti ha trionfato nei 5000 metri in 15:56.01, secondo posto per Francesco Pernici negli 800 metri e Simone Vai su Facebook

Madrid: Battocletti sempre da sogno; Europei a squadre, Battocletti che regina! Vince i 5000 con un super finale. Italia per ora terza in classifica; Europei a squadre, Battocletti fa il solito show. Patta si rompe in finale, sorpresa Biasutti, male Osakue.

Dopo Madrid: Scotti e Pernici in Francia - A pochi giorni dal trionfo agli Europei a squadre, è tempo di tornare in pista per due azzurri che a Madrid sono riusciti a conquistare punti preziosi e anche il record personale. Come scrive fidal.it

Europei a squadre, Battocletti fa il solito show. Patta si "rompe" in finale, sorpresa Biasutti, male Osakue - Pernici, Scotti e Polidori impressionano, male Osuake nel disco e Dosso fa quello che può. Riporta sport.virgilio.it