Ucraina-Russia la svolta? Telefonata tra Putin e Trump

Le dinamiche tra Ucraina, Russia e Stati Uniti si intensificano, con una telefonata tra Putin e Trump che potrebbe segnare una svolta cruciale. Zelensky lancia un appello agli alleati americani, chiedendo maggiori forniture di armi per far fronte alla crisi. Domani, il presidente ucraino discuterà direttamente con Trump, mentre l’Unione europea sottolinea l’importanza di mantenere il supporto militare. Una situazione in evoluzione che potrebbe cambiare gli equilibri nella regione.

Mentre Putin conversa con Trump, Zelensky ha fatto un appello agli Stati Uniti dopo la decisione di Washington di fermare le forniture di armi a Kiev: “Ci affidiamo agli Usa, l’Europa non ha le risorse necessarie”. Domani, il presidente ucraino parlerĂ con il tycoon al telefono. “Il blocco delle armi americane è un ostacolo importante per noi”, ha dichiarato l’Ue. Nel frattempo, Mosca ha rivelato che le forze ucraine hanno ucciso il vicecapo della Marina russa nel Kursk, mentre l’ex sindaco di Lugansk è stato ucciso in un attacco da parte dei servizi segreti ucraini. 18:18 – Putin a Trump: “In Ucraina non arretriamo sui nostri obiettivi” Il presidente russo Vladimir Putin  ha ribadito a Donald Trump  che la Russia non farĂ marcia indietro sui propri obiettivi in Ucraina, durante il colloquio telefonico tra i due leader. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ucraina-Russia, la svolta? “Telefonata tra Putin e Trump”

In questa notizia si parla di: putin - trump - ucraina - russia

