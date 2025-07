Bimbo sviene per colpo di calore trasportato al Pronto Soccorso del Santobono di Napoli

Il caldo record sta mettendo a dura prova le nostre città, e purtroppo i più vulnerabili sono i bambini. Un bimbo trasportato d’urgenza al Santobono di Napoli per un colpo di calore è un grave campanello d’allarme. La Protezione Civile allerta: ondate di calore fino a sabato. Scopriamo come proteggere i nostri piccoli e prevenire queste emergenze estive.

Un bimbo al Pronto Soccorso del Santobono per colpo di calore. Altra bimba di 2 anni svenuta per il caldo. La Protezione Civile: "Ondate di calore fino a sabato".

