Giovanna Civitillo fuori da È Sempre Mezzogiorno | rimpasto Rai o mossa anti-Amadeus?

Giovanna Civitillo non farà parte del cast del programma di Antonella Clerici. Un silenzioso ma significativo cambio nei palinsesti Rai accende nuovamente i riflettori sul rapporto tra i vertici di viale Mazzini e un ex conduttore di punta. Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, non farà più parte del cast di “ È Sempre Mezzogiorno ”, il programma di successo condotto da Antonella Clerici su Rai1. Una decisione che, secondo fonti interne all’azienda, rientra nei “normali avvicendamenti” previsti dalla Direzione Intrattenimento Day Time guidata da Angelo Mellone, ma che, secondo alcuni osservatori, potrebbe avere tutt’altro sapore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it