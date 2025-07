Raid ucraino uccide il generale Gudkov Era il comandante dei marines russi e leggenda nera della guerra

In un evento che scuote le sorti del conflitto in Ucraina, il generale Mikhail Gudkov, figura leggendaria e temuta dei marines russi, è stato ucciso in un raid ucraino. Leader della brigata più decorata e protagonista di molte battaglie decisive, la sua scomparsa segna un punto di svolta nel fronte orientale. Ma cosa si cela dietro questa operazione? Scopriamo i dettagli di questo attacco che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici.

Ha guidato la brigata più decorata e più temuta dell'esercito russo. L'ha portata nei luoghi chiave dell'invasione, negli assalti più sanguinosi, nelle ritirate più umilianti e nelle operazioni più feroci. Adesso il suo corpo è stato ritrovato sotto le macerie di una base militare colpita da un raid aereo. Mikhail Gudkov, generale dei marines e vicecomandante dell'intera Marina russa, è morto durante un attacco mirato vicino al confine nord-orientale ucraino. Secondo fonti ucraine, il blitz è stato portato a termine con armi occidentali: razzi americani Himars o bombe francesi Hammer, lanciate da un Mig29 ucraino.

