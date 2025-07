Pepe Ferrario | il fascino dell’ultra trail e le differenze con la maratona

Maratona. Con passione e competenza, Pepe Ferrario ci guida attraverso le sfide estreme di questa esperienza unica, rivelando cosa rende l'ultra trail così affascinante e diverso dalle tradizioni maratone. Un viaggio tra paesaggi spettacolari e preparazioni intense, che ti farà scoprire un mondo di resistenza e determinazione senza confini. Preparati a vivere l’emozione di questa avventura straordinaria, perché il vero traguardo inizia là dove la fatica diventa passione.

In questo nuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone, il giornalista sportivo Pepe Ferrario ci racconta la sua esperienza alla Lavaredo Ultra Trail, una delle gare di corsa in montagna più iconiche al mondo. Dai paesaggi mozzafiato delle Dolomiti ai 50 km della sua ultima sfida, Ferrario ci svela come ci si prepara fisicamente e mentalmente a una ultra trail, dove la resistenza è tutto e il traguardo va ben oltre i classici 42,195 km della maratona. Ma non finisce qui: scopriamo anche il suo straordinario percorso da maratoneta amatore, con oltre 30 maratone all’attivo e il prestigioso traguardo delle 6 World Marathon Majors conquistate (New York, Chicago, Boston, Berlino, Londra, Tokyo). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pepe Ferrario: il fascino dell’ultra trail e le differenze con la maratona

