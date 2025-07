LIVE Italia-Belgio 1-0 Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | inizia la ripresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49?- Ottima chiusura di Lenzini sulla scorribanda della solita Eurlings. Corner Belgio. 48?- Fallo in attacco di Eurlings sul raddoppio difensivo di Caruso. 46?- Si riparte con le stesse 22 giocatrici che hanno disputato il primo tempo. SECONDO TEMPO 18:52 Italia che sblocca l’incontro nelle ultime fasi della prima frazione dopo aver subito il possesso palla sterile delle avversarie. Partita sporca, ma ora siamo in vantaggio. A tra poco per la ripresa. FINE PRIMO TEMPO 46?- Destro di Vanhaevarmaet che termina alto. 45?- Due minuti di recupero. 44?- GOOOOOOL ITALIAAAAA! Break improvviso di Di Guglielmo, che vince il contrasto, si accentra e trova con un filtrante Caruso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 1-0, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: inizia la ripresa

