Roberto Mancini loda Francesco Acquaroli? Ricci rosica | Solo per i soldi

In un clima politico acceso, le parole di Roberto Mancini a favore di Francesco Acquaroli hanno scatenato reazioni infuocate tra opposizione e maggioranza. La polemica si infiamma con Matteo Ricci che accusa: "Prima una campagna di fango squadrista...". Un episodio che svela le tensioni in vista delle imminenti elezioni regionali, dimostrando quanto il sostegno pubblico possa diventare terreno di scontro e dibattito.

Vietato lodare il candidato di destra. Un'intervista al Foglio in cui l'ex ct Roberto Mancini ha espresso il proprio sostegno alla rielezione del presidente delle Marche Francesco Acquaroli, ha scatenato polemiche tra maggioranza e opposizione in viste delle prossime elezioni Regionali che si svolgeranno in autunno. L'europarlamentare dem e candidato alla presidenza Matteo Ricci ha attaccato frontalmente: "Prima una campagna di fango squadrista contro di me, piena di notizie false amplificate dai loro giornali e megafoni. Poi, visto che non funzionava, ecco riciclato l'endorsement di Roberto Mancini.