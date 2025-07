Borja Gomez pilota 20enne muore in incidente sulla Magny-Cours

Il mondo del motociclismo piange la perdita di Borja Gomez, promettente talento spagnolo di soli 20 anni, scomparso tragicamente durante un incidente sulla pista di Magny-Cours. Un giovane che, con passione e dedizione, aveva già conquistato i cuori degli appassionati. In questo momento di dolore, ricorderemo Borja non solo per le sue imprese in pista, ma anche per la sua grande umanità e spirito sportivo.

Lutto nel mondo del motociclismo. Borja Gomez, pilota spagnolo 20enne, è morto in seguito a un incidente verificatosi sulla pista di Magny-Cours, durante la prima sessione di prove libere del Campionato Europeo Stock. Il pilota murciano ha perso il controllo della propria moto in curva ed è stato investito da un’altra moto. “Oltre al suo eccezionale talento come pilota, ricorderemo Borja per la grande persona che era – si legge in una nota di cordoglio della sua squadra, il Team Laglisse – La sua gentilezza e il suo sorriso saranno eterni. Lo porteremo sempre nei nostri cuori. Vogliamo porgere le nostre condoglianze a tutta la famiglia e ai suoi amici in questo momento molto difficile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Borja Gomez, pilota 20enne, muore in incidente sulla Magny-Cours

Incidente sul circuito di Magny Cours, morto il pilota 20enne Borja Gómez

