Il benessere spagnolo licenziato da Lazio mostrerà la sua protesi del pene in Solofans

Scopri la storia sorprendente di Juan Bernabé, l’ex calciatore spagnolo licenziato dal Lazio che ha scelto un modo audace per sfidare i tabù. Attraverso il suo nuovo profilo su OnlyFans, ha deciso di mostrare con naturalezza e coraggio i risultati del suo intervento, promuovendo un messaggio di autenticità e libertà. La sua scelta rivoluzionaria apre una riflessione sulla percezione della nudità e dell’intimità nel mondo dello sport e oltre.

2025-07-03 17:43:00 Calcio italiano: Lo spagnolo Juan Bernabé Eccezione Lazio licenziato a gennaio per la pubblicazione di immagini del suo impianto del pene annunciato giovedì il Apertura di un profilo sulla piattaforma di unica Fans Per mostrare i risultati del tuo funzionamento di "Forma naturale". "Puoi vedermi completamente nudo perché Per me la nudità non è altro che qualcosa di naturale e ancora di più quando si tratta di un problema medico ", Dichiarato in un video Nei tuoi social network in cui appare nudo con il pene pixelato e con un collegamento a questa piattaforma che collega i creatori con "fan" che pagano per il loro contenuto.