Kiev tra Trump e Putin telefonata di un' ora | avanti con i negoziati Lo zar al presidente Usa | Non rinunciamo ai nostri obiettivi

Tra tensioni e sussurri di pace, Kiev si prepara a una chiamata di un'ora tra Trump e Putin, mentre gli alleati occidentali spingono per la riduzione delle armi in Ucraina. Zelensky, determinato a proteggere il suo popolo, affronta un delicato equilibrio tra negoziato e difesa. Riusciranno le diplomazie a trovare un punto di incontro? La partita è tutta da giocare, e il mondo osserva con attenzione.

Usa: «Meno armi all'Ucraina». Choc di Kiev, Zelensky: «In qualche modo dobbiamo garantire la difesa del nostro popolo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Kiev, tra Trump e Putin telefonata di un'ora: avanti con i negoziati. Lo zar al presidente Usa: «Non rinunciamo ai nostri obiettivi»

In questa notizia si parla di: kiev - trump - putin - telefonata

Stati Uniti, Trump biglietto sola andata da Kiev al Medioriente con vista Iran - Immaginate un viaggio senza ritorno, partendo da Kiev e puntando dritti verso il Medioriente con uno sguardo rivolto all’Iran.

Telefonata Trump-Putin, discussi stop dazi e sanzioni, divisione Ucraina e neutralitĂ Kiev e riapertura gasdotto Nord Stream 1 e 2 Vai su X

(Adnkronos) - Vladimir Putin e Emmanuel Macron tornano al dialogo dopo 3 anni di silenzio e affrontano il tema del cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Donald Trump, intanto, ferma forniture militari a Kiev con una decisione che rischia di avere un impatto i Vai su Facebook

I russi colpiscono Poltava e Odessa. Telefonata Putin-Trump, domani il tycoon parlerà con Zelensky; Cremlino, concluso dopo quasi un'ora il colloquio Trump-Putin; Guerra Ucraina - Russia, le news. Putin a Trump: “In Ucraina non arretriamo sui nostri obiettivi”.

Telefonata Putin-Trump, nulla di fatto sull’Ucraina. Zelensky: “Contiamo su armi Usa, l’Ue non ha gli stessi mezzi” - Il colloquio tra il presidente russo e quello statunitense non ha prodotto una svolta per la pace: “In Ucraina non arretriamo sui nostri obiettivi”, ha ribadito il Cremlino. Da firstonline.info

Guerra in Ucraina, Putin telefona a Trump: “Ok a negoziati con Kiev, ma non rinunceremo ai nostri obiettivi” - È durato circa un'ora il colloquio telefonico tra Vladimir Putin e Donald Trump, definito dal consigliere dello zar "pragmatico e concreto" ... Riporta fanpage.it