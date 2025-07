Pattinaggio artistico a rotelle | Mills-Cortini dilagano nello short agli Italiani 2025 Secondi Polli-Inglese

Il pattinaggio artistico a rotelle infiamma i Campionati Italiani 2025 di Novara, e il duetto Mills-Cortini si distingue con una performance eccezionale nello short program. La loro precisione e passione li spingono verso la vetta, lasciando gli avversari a inseguire. La sfida è aperta, ma i favoriti sembrano pronti a conquistare il titolo. Resta sintonizzato per vivere da vicino questa emozionante corsa verso la gloria.

Va tutto come previsto nello short program delle coppie, segmento clou della giornata odierna valida per i Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, competizione attualmente in scena a Novara, precisamente presso il Pala Igor. A conquistare saldamente la testa della classifica sono stati infatti i grandi favoriti del lotto Micol Mills-Tommaso Cortini, i quali hanno subito raccolto un importante vantaggio rispetto al resto della concorrenza. I Vice Campioni del Mondo, sulle toccanti note di “ Canta ancora ” di Arisa, hanno completato senza particolari patemi tutti gli elementi di maggior valore ad eccezione del doppio axel side by side, viziato da una caduta del cavaliere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle: Mills-Cortini dilagano nello short agli Italiani 2025. Secondi Polli-Inglese

