Romania motociclista italiano ucciso da un orso

Una tragedia sconvolge la Romania: un motociclista italiano perde la vita in un drammatico incontro con un orso sulla Transfagara?an, vicino all’Hotel Posada e alla diga di Vidraru. Un evento inaspettato che ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e selvaggia. La comunità italiana e gli amanti dell’avventura sono colpiti da questa notizia, lasciando un vuoto nei cuori di chi segue con passione le sfide su due ruote e l’esplorazione.

Un motociclista italiano è stato ucciso da un orso sulla Transf?g?r??an, in Romania. “Un evento tragico avvenuto nella zona dell’Hotel Posada, presso la diga di Vidraru”, ha dichiarato giovedì a News.ro il capo del servizio di salvataggio montano di Arge?, Ion S?nduloiu. Al momento della trasmissione della notizia, il corpo senza vita dell’uomo era già stato recuperato dal dirupo e si stava preparando il trasporto all’Istituto di Medicina Legale. Secondo le informazioni dal luogo dell’incidente, la motocicletta della vittima, trovata sul ciglio della strada, è immatricolata in Italia. Secondo Ion S?nduloiu, i soccorritori hanno estratto il cadavere del motociclista dal dirupo e lo hanno portato “alla superficie dell’acqua” (n. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Romania, motociclista italiano ucciso da un orso

Romania, motociclista italiano trascinato nella foresta e ucciso da un orso - Un tragico episodio ha scosso gli appassionati di mototurismo: un motociclista italiano, durante un viaggio sulla celebre Transfagarasan in Romania, è stato drammaticamente trascinato nella foresta e ucciso da un orso.

Romania, un cittadino italiano di 48 anni, che viaggiava in moto sulla Transfagara?an, è stato ucciso da un orso bruno, che lo aveva afferrato e trascinato in un bosco vicino alla diga di Vidraru. Il suo corpo è stato recuperato in un burrone @ultimoranet Vai su X

Buongiorno! Vorrei avvisare tutti i turisti che visiteranno la Romania e in particolare la transilvania (brasov,predeal,sinaia,tranfagarasan ecc) di non avvicinarsi agli orsi, non dategli da mangiare! So che possono sembrare carini,pacifici e abituati all uomo, ma è Vai su Facebook

Un motociclista italiano è stato ucciso da un orso: l'aggressione filmata dalla stessa vittima - L'incidente è avvenuto lungo la celeberrima Transfagarasan che si snoda sui monti Carpazi ... Riporta europa.today.it

Motociclista attaccato e ucciso da un orso, terribile tragedia in Romania: la vittima potrebbe essere italiana - Tragedia su una strada di montagna nei pressi del lago di Vidraru, nel distretto di Arges in Romania: secondo quanto riportato da vari media locali, un motociclista è stato attaccato ed uccis ... Scrive ildolomiti.it