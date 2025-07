Arezzo e Catanzaro saranno le prime avversarie del Napoli di Conte a Dimaro

Arezzo e Catanzaro saranno le prime avversarie del Napoli di Conte a Dimaro, segnando l'inizio di una fase intensa di preparazione. Con sfide di livello contro formazioni professionistiche, gli azzurri affronteranno subito sfide di qualità , testando la loro tenuta e il loro spirito di squadra. La rivalità si fa sempre più interessante: sarà l’Arezzo la prima grande prova, un banco di prova importante per il Napoli che si prepara a sognare in grande.

Non manca molto al via del ritiro del Napoli in quel di Dimaro – Folgarida. Arrivano novità importante sulle amichevoli che gli azzurri disputeranno. Nessun test contro i dilettanti, si farà subito sul serio contro formazioni professionistiche quali Arezzo (Serie C) il 22 luglio e Catanzaro (Serie B) il 26. A seguire il comunicato della Val di Sole con tutte le info. Dimaro, il Napoli di Conte affronterà Arezzo e Catanzaro. “Sarà l’Arezzo la prima avversaria del Napoli durante il ritiro di Dimaro, nella preparazione della stagione 2025-26. L’appuntamento è alle ore 18 di martedì 22 luglio, con l’esordio del campione ex Manchester City Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Arezzo e Catanzaro saranno le prime avversarie del Napoli di Conte a Dimaro

In questa notizia si parla di: arezzo - napoli - dimaro - catanzaro

