Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-07-2025 ore 19 | 10

Benvenuti a un aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio del 3 luglio 2025 alle ore 19:10. Astral Infomobilità, il servizio regionale di informazione sul traffico, vi fornisce le ultime novità: il raccordo anulare è stato parzialmente riaperto eliminando il dente che causava disagi. Tuttavia, persistono rallentamenti sulla Cassia, in direzione Roma Nord, e tra Fiumicino e Tuscolana. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti sulla mobilità.

Astral infomobilità un saluto e Bentrovati ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per primo con il raccordo è stato rimosso il precedente il dente che causa disagi in carreggiata esterna altezza della Cassia permangono cudia partite della diramazione Roma nord proseguo in esterno e traffico rallentato a Roma Fiumicino e via del mare e tra Laurentina e Tuscolana andiamo in internal design coda tra Bufalotta con risultato Urbano A24 tra Portonaccio e la tangenziale est direzione centro e mettere sul posto traffico rallentato altezza di Tor Cervara spostiamoci sulla Pontina dov'è l'incidente troviamo degli in colonna da castelliri a Cimiano raccolta indirizzo di quest'ultimo continuando sulla Pontina per traffico intenso troviamo di rallentamenti tra il raccordo e spinaci la direzione di Pomezia ora trasporto pubblico sulla ferrovia Metromare servizio rallentato in direzioni per il guasto a un treno attivo servizio bus navetta integrativo con partenza da entrambi i capolinea da Tommaso Renzi Astral infomobilità tutto grazie per l'ascolto e al prossimo aggiornamento un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it