Kiev tra Trump e Putin telefonata di un' ora | avanti con i negoziati Lo zar a Donald | Non rinunciamo ai nostri obiettivi

Tra tensioni e negoziati infuocati, Kiev si prepara a una svolta cruciale: Trump e Putin si confrontano in una telefonata di un’ora, mentre Zelensky chiede meno armi all’Ucraina per garantire la difesa del suo popolo. Un fronte complesso che mette in discussione gli equilibri geopolitici: in qualche modo, il futuro dell’Ucraina e della pace europea è nelle loro mani.

Usa: «Meno armi all'Ucraina». Choc di Kiev, Zelensky: «In qualche modo dobbiamo garantire la difesa del nostro popolo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Kiev, tra Trump e Putin telefonata di un'ora: avanti con i negoziati. Lo zar a Donald: «Non rinunciamo ai nostri obiettivi»

In questa notizia si parla di: kiev - trump - putin - telefonata

Stati Uniti, Trump biglietto sola andata da Kiev al Medioriente con vista Iran - Immaginate un viaggio senza ritorno, partendo da Kiev e puntando dritti verso il Medioriente con uno sguardo rivolto all’Iran.

Telefonata Trump-Putin, discussi stop dazi e sanzioni, divisione Ucraina e neutralità Kiev e riapertura gasdotto Nord Stream 1 e 2 Vai su X

(Adnkronos) - Vladimir Putin e Emmanuel Macron tornano al dialogo dopo 3 anni di silenzio e affrontano il tema del cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Donald Trump, intanto, ferma forniture militari a Kiev con una decisione che rischia di avere un impatto i Vai su Facebook

I russi colpiscono Poltava e Odessa. Telefonata Putin-Trump, domani il tycoon parlerà con Zelensky; Cremlino, concluso dopo quasi un'ora il colloquio Trump-Putin; Guerra Ucraina - Russia, le news. Putin a Trump: “In Ucraina non arretriamo sui nostri obiettivi”.

Putin sente Trump e apre ai negoziati con Kiev, ma avverte: "Non rinunceremo ai nostri obiettivi" - Nel giorno del colloquio telefonico tra Donald Trump e Vladimir Putin, il Cremlino conferma la volontà di negoziare ma ribadisce che non rinuncerà agli obiettivi militari in Ucraina. Riporta msn.com

Telefonata Putin-Trump, nulla di fatto sull’Ucraina. Zelensky: “Contiamo su armi Usa, l’Ue non ha gli stessi mezzi” - Il colloquio tra il presidente russo e quello statunitense non ha prodotto una svolta per la pace: “In Ucraina non arretriamo sui nostri obiettivi”, ha ribadito il Cremlino. Scrive firstonline.info