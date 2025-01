Lanazione.it - Le nutrie messe al bando: "Danneggiano gli argini". Piano per l’abbattimento

Sta provocando "profonde alterazioni degli ecosistemi", compromettendo la riproduzione di alcune specie ornitiche tipiche dell’ambiente acquatico locale. Ma soprattutto, sta arrecando danni alle produzioni agricole ed è la principale causa dei danni aglidei canali irrigui e dei corsi d’acqua che solcano la vallata del Magra. Così, da ieri, la nutria è stata ufficialmente ’messa al’ da un provvedimento di Regione Liguria, con cui è stato approvato ildi controllo della specie. Che, in soldoni, prevede cattura e abbattimento del roditore, importato circa un secolo fa per alimentare il settore dell’allevamento – finalizzato alla produzione di pellicce – e oggi diventato un problema scomodo per il territorio. Un, quello approvato dal Settore fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria della Regione, che riguarda da vicino soprattutto la Val di Magra, dove è presente da decenni una vasta colonia composta da svariate centinaia di esemplari, che da tempo ha trovato l’habitat naturale nelle zone umide e tutelate del Parco regionale di Montemarcello Magra-Vara.