Bergamonews.it - Incidente per il camion Italtrans alla Dakar: illeso l’equipaggio, ma è fuori classifica

Leggi su Bergamonews.it

Alula ad Hail (Arabia Saudita).per ildell’Racing Team nella seconda frazione della tappa Marathon dellagiovedì 9 gennaio.Dopo 3 chilometri dal via della speciale ad Alula ad Hail, in Arabia Saudita, è finito il sogno del team bergamasco47ª edizione del rally internazionale:, ma per regolamento non è prevista alcuna assistenza esterna. Per questo motivo ildi punta dell’azienda con sede a Calcinate è escluso dgara e dovrebbe ripartire dopo la giornata di riposo (oggi, venerdì 10 gennaio)generale.Al volante dell’Iveco al momento dello schianto c’era l’ex pilota MotoGp Danilo Petrucci: a bordo c’erano Claudio Bellina, 62enne di Trescore Balneario, e Marco Arnoletti.Ilè rimasto adagiato sul fianco destro ed è stato raddrizzato con l’aiuto del mezzo gemello solo dopo circa 40 minuti ma ha presentato noie tecniche: il problemapompa della benzina è stato sistemato dai meccanici e il veicolo è ripartito dopo quasi tre ore prendendo la Statale numero 70, senza percorrere il percorso originario.