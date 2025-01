Ilfattoquotidiano.it - Incendi Los Angeles, l’ipotesi di problemi alla rete elettrica alla base dei roghi come nel 2023 nelle Hawaii

Mentre la California del sud brucia – un’area grande quanto San Francisco è andata in fumo – e non si riesce ancora a domare le fiamme, c’è un’ipotesi che viene offerta da una società provata sull’innesco dei cinquein corso.i devastantidell’anno scorso a Maui,, anche idi Lospotrebbero esser stati provocati danellasecondo la Whisker Lab, una società che raccoglie dati da sensori in grado di monitoraresulla griglia delle forniture energetiche. La società sostiene che il suo sistema ha rilevato segni di stress sulle linee elettriche vicino ai luoghi da cui sono partiti iprima che divampassero le fiamme. Neli sensori della società avevano fornito alcune delle prime prove che l’o a Maui era stato causato da linee elettriche.