Grave carenza di sangue, appello ai donatori (e a chi vorrebbe diventarlo)

10 gennaio 2025 - Come ogni anno a gennaio, al termine del periodo delle vacanze natalizie (la stessa cosa avviene in estate nei mesi di luglio e agosto), si registra nelle strutture ospedaliere uncalo della disponibilità die suoi componenti. L’Azienda Usl Toscana nord ovest, tramite la direttrice facente funzioni dell’area aziendale della Medicina trasfusionale Rosaria Bonini lancia un accoratoa tutti idie a chia recarsi quanto prima nei Centri trasfusionali per rinforzare la scorte: “Donare il- spiega la dottoressa Bonini - è sicuro e non presenta alcuna controindicazione. Il mio invito ai cittadini, insieme a quello di tutti i colleghi dei Centri trasfusionali, è appunto a recarsi a donare perché il bisogno dinei nostri ospedali non conosce pause.