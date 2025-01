Quotidiano.net - Chi è Giusy Buscemi? Tutto sull'attrice protagonista di “Un passo dal cielo”

Giovedì 9 gennaio 2025 è andata in onda la prima puntata dell’ottava stagione di “Undal”, che continuerà per sei appuntamenti in prima serata su Rai 1. Nella fictionveste i panni della poliziotta Manuela Nappi. Si preannuncia un 2025 di successo iniziato nel segno positivo per l’, che proprio in questi giorni abbiamo visto anche nel cast della miniserie “Leopardi - Il poeta dell’infinito” diretta da Sergio Rubini, andata in onda il 7 e 8 gennaio.è la nobildonna Fanny, in seguito passata alle cronache con il cognome del futuro marito, Targioni Tozzetti, una delle donne più belle di Firenze e animatrice del salotto culturale di via Ghibellina, grande amore non corrisposto di Giacomo Leopardi. Chi è? Giuseppinanasce il 13 aprile 1993 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.