Chappell Roan vince il premio BBC Radio 1 Sound of 2025

ha aperto il nuovo anno conquistando ilBBC1 Sond Of: la popstar del Missouri che è stata in vetta alla classifica degli album, attirato un grande pubblico nei festival ed aperto il tour di Olivia Rodrigo.Il riconoscimento arriva dopo oltre un anno dalla release del primo album, The Rise And The Fall Of A Midwest Princess. Nel congratularsi con l’artista Jack Saunders di BBC1 ha dichiarato: “Nessuno merita questo riconoscimento più di. È stata l’artista più eccitante degli ultimi 12 mesi e ora si appresta a diventare L’artista dei prossimi 12 mesi. Il successo è tutto merito suo: essere forte di fronte ai dubbi e tenere la sua comunità vicina per alimentare l’energia dei suoi spettacoli e dei suoi movimenti musicali. Congratulazioni, ilè il tuo anno!”.