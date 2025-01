Iltempo.it - Cgil diventa campione di fake news. “In pensione più tardi”, ma non è vero

invece di proteggere i lavoratori ora ha un nuovo hobby: terrorizzarli. Già, ieri una sua nota ha fatto andare in fibrillazione le migliaia di persone ione vicine al traguardo del ritiro. Dal 2027, è l'allarme lanciato dalla sindacato guidato da Maurizio Landini. Bisognerà aspettare 67 anni e 3 mesi per l'assegno di vecchiaia, tre mesi in più di quanto previsto finora, mentre per l'uscita anticipato serviranno 43 anni e un mese di contributi. Insomma un salto secco di tre mesi in avanti legato al sistema della Fornero che prevede lo spostamento dell'accesso alla rendita se le aspettative di vita crescono. In serata però l'Inps ha smentito categoricamente «l'applicazione di nuovi requisiti pensionistici» e ha garantito « che le certificazioni saranno redatte in base alle tabelle attualmente pubblicate».