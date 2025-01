Quotidiano.net - ’AsSaggi di vino’. Una terra nel calice

Leggi su Quotidiano.net

Degustare i vini del territorio e scoprirne il mito tra cultura, astronomia e geologia. Seconda edizione perdi, evento ideato da Confcommercio Siena e realizzato grazie alla partecipazione dell’Università di Siena e alla collaborazione con la Camera di Commercio Arezzo Siena. L’iniziativa precede ’Wine&Siena’ dal 25 al 27 gennaio, al Santa Maria della Scala e Palazzo Squarcialupi. Il 15 gennaio ai ’Tre filari’, in via Banchi di Sotto, a Siena, alle 18.30, si incontrano l’astronomia e Casa alle Vacche, azienda di San Gimignano. Alessandro Marchini, direttore dell’Osservatorio Astronomico dell’Ateneo senese parlerà de ’Stelle del vino. Le costellazioni che raccontano la storia, gli astri che regolavano i tempi della vendemmia’. Il 22 gennaio sempre in via Banchi di Sopra, alla Gastronomia Morbidi (ore 18.