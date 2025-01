Ultimouomo.com - 50 giovani da seguire nel 2025 - Quinta parte

La lista di inizio anno dei 50daè una delle tradizioni più durature di Ultimo Uomo. Ad ogni puntata pubblichiamo dieci nomi: qui trovate la prima, qui la seconda, qui la terza, qui la quarta. Le indicazioni di rito: non troverete giocatori nati prima del 2005 e nemmeno quelli, talmente precoci, da averci costretto a scriverne già o di cui per la stessa ragione intendiamo scrivere più approfonditamente a breve. Per esempio Lamine Yamal, Francesco Camarda, Pau Cubarsí, Estevao, Ethan Nwaneri, Antonio Nusa, Andrija Maksimovic.RODRIGO MORA, 2007, PORTO (PORTOGALLO)Il mondo del calcio europeo sembra avere un costante bisogno di nuovi rifinitori eleganti portoghesi con i capelli mossi e l’espressione malinconica in campo. E ora che la stella di João Félix si sta spegnendo, si è accesa quella di Rodrigo Mora.