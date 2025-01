Lanazione.it - Vernio, nella notte frana sulla strada di Montecuccoli

(Prato), 9 gennaio 2025 – Astal’allarme è scattato intorno alle 5.di, per l’esattezzaviaVicinale del Molino che daporta a Gavazzoli, c’è stata unacon distacco del terreno per circa 15 metri e metà carreggiata è invasa da detriti rocciosi, terra e vegetazione. Sul posto sono interventi subito i vigili del fuoco di Prato, i carabinieri di, la sindaca Maria Lucarini e il vicesindaco Alessandro Storai. Al momento risulta interrotto il collegamento con Barberino di Mugello e per la sola frazione di Gavazzoli, che si trova a monte della, è invece necessario utilizzare la viabilità alternativa (Barberino) per raggiungere Prato. Sono in corso le operazioni di verifica e messa in sicurezza del versante da parte della ditta incaricata, ostacolate dalla fitta pioggia che continua a caderezona.