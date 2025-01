Zon.it - Tre appuntamenti per affrontare il bullismo a scuola: teoria, prassi e buone pratiche

Un percorso formativo innovativo per contrastare ile il cybernelle scuole e promuovere l’uso consapevole del digitale. Questo l’obiettivo dell’evento regionale “Promozione del ben-essere ae condivisione ditra primo e secondo ciclo”, che si terrà in tre incontri all’auditorium Bonaldo Stringher di Udine, con possibilità di partecipazione in streaming.Organizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale Fvg (Usr Fvg), Regione Fvg, Comune di Udine e l’Istituto Comprensivo 3 Udine, il progetto si rivolge a tutti i docenti del primo e secondo ciclo d’istruzione, offrendo opportunità di formazione e confronto.Date e programmaGli, previsti per lunedì 13 gennaio, lunedì 17 febbraio e mercoledì 12 marzo (dalle 15 alle 18:30), tratteranno argomenti fondamentali per la promozione del benessere scolastico:Lunedì 13 gennaioTema: “Dipendenza dagli smartphone nei bambini e adolescenti, il, aspetti legali”.