Sinner Gaudenzi sul caso doping | Nessun trattamento di favore nei suoi confronti da parte dell’Atp

Leggi su Sportface.it

Il presidente, Andrea, è tornato a parlare delche ha coinvolto Jannik, respingendo fermamente le accuse secondo cui l’altoatesino avrebbe ricevuto trattamenti di. L’ex tennista azzurro ha espresso inoltre fiducia nel fatto che il tennis sopravviverà anche se il numero uno del mondo dovesse affrontare una lunga sospensione. In un’intervista esclusiva con AAP,ha ribadito che l’intera vicenda è stata gestita in modo impeccabile e conforme alle regole.Jannik(ITA) during his first match at the 2024 Nitto ATP Finals in Torino, Italy, on November 10, 2024. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COMUn processo trasparente e imparzialeha ribadito più volte chenon ha ricevuto alcunprivilegiato: “Credo che ci sia stata molta disinformazione in giro.