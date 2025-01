Mistermovie.it - Mister Movie | Torna Chissà Chi è con Amadeus, ecco le Puntate Speciali

su Nove con “Chi È”, un game show rinnovato che unisce il divertimento del gioco delle identità a performance di artisti e comici, con un occhio alla solidarietà. Scopri gli ospiti e le sorprese della nuova edizione.RiProtagonista su Nove con “Chi È”A partire da giovedì 9 gennaio, il prime time di Nove si accende con il ritorno die il suo “Chi È”. Il game show, prodotto da Endemol Shine Italy, propone quattro serateche fondono il classico gioco delle identità con un intrattenimento di qualità. Questa nuova edizione si distingue per la presenza di personaggi famosi, comici e artisti che si esibiranno in performance uniche, tra monologhi e numeri comici, arricchendo l’esperienza del pubblico.Un Palcoscenico Dedicato al Divertimento e alla BeneficenzaIl format del gioco rimane fedele alla sua formula originale, ma “Chi È” si trasforma in un vero e proprio palco aperto a ospitipronti a mostrare il loro talento.