Libano Joseph Aun eletto presidente

15.43 Il generaleAun, comandante dell'esercito libanese, è statodel. Aun che è un cristiano maronita, ha ottenuto il voto di 99 deputati su 128. Favorevoli alla sua elezione le monarchie del Golfo e il nuovo governo di Damasco. "Entriamo in una nuova era per il. Presto giuramento per tutelare questa Nazione e mi impegno ad assumere interamente le mie responsabilità dae a proteggere la libertà", ha detto Aun annunciando l'avvio delle consultazioni per formare il governo.