Donnaup.it - Lanterne di Natale fai da te: ricicla oggetti comuni per un risultato fuori dal comune.

Leggi su Donnaup.it

difai da te:per undal.Se vuoi creare un’atmosfera suggestiva per le feste diche si stanno avvicinando puoi realizzare con le tue mani delle graziosendo alcunifacilmente reperibili in casa puoi realizzare delledisenza spendere un centesimo in modo facile e veloce.Qui di seguito potrai leggere alcune idee che potranno ispirarti in modo tale da realizzare dellenatalizie secondo il tuo gusto.Grazie a questi ornamenti fatti a mano potrai riutilizzare deglidi cui ti saresti disfatto e ottenere la magia deldifai da te:per undal.Fatti subito ispirare e mettiti a lavoro:BARATTOLO DI LATTARecuperando un vecchio barattolo di latta puoi creare una lanterna natalizia decisamente suggestiva.