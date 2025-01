Nerdpool.it - In the Lost Lands – Dave Bautista protagonista del nuovo fantasy dal creatore di Game of Thrones

Leggi su Nerdpool.it

“Il mondo che conoscete è scomparso, consumato dalle fiamme di una grande guerra che risale a molto tempo fa”, dice il vagabondo Boyce (), sopra le immagini dei cieli pieni di fumo e dei rottami in fiamme. “Tutto ciò che rimane ora sono i perduti”. Con queste parole, il trailer di In the– ilfilm del regista di Resident Evil Paul W.S. Anderson, basato su un racconto deldiofGeorge R.R. Martin – vede Boyce guidare la maga Gray Alys (Milla Jovovich) nelle terre perdute per cercare il potere di salvare il suo popolo.Il trailer appena rilasciato mostra(Guardiani della Galassia, Army of the Dead) e Jovovich (i film di Resident Evil, Hellboy) attraversare i resti bruciati del loro mondo, inseguiti dalle forze del patriarca Johan (Fraser James) e dall’assassino a panto Ash (Arly Jover) prima che possano rovesciare l’Overlord (Jacek Dzisiewicz).