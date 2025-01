Lanazione.it - I problemi della stagione. Skipass unico?. Magari parlandone...

La stazione sciistica amiatina è chiusa per mancanza di neve ma è l’assenza dellodei due versanti che continua a determinare dubbi e perplessità. Per ora il problema è stato poco sentito per la mancanza di collegamento tra i due versanti a causapoca o insufficiente neve nelle piste lunghe di collegamento, ma poi? "Per adesso – spiegano dalla Isa Impianti – non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale da parte del versante senese. Unica fonte di informazione sono le notizie le leggiamo sul quotidiano La Nazione. Ad ora abbiamo letto che le autorizzazioni sono state rilasciate all’Ais dal Comune di Abbadia San Salvatore alla vigilia di Natale. Comunicazione mai inviata o comunicata ufficialmente né da parte del Comune di Abbadia all’Amministrazione di Castel del Piano, né dall’Ais alla nostra società.