Giorgia Meloni | Cecilia Sala libera che emozione La difesa di Trump e Musk | Nessun pericolo per la democrazia o l’Ucraina E chiude al rimpasto – La diretta

12.45 – «Che fatica fare la premier, ho visto una serie tv in due anni»Se mi ricandiderò nel 2027? «Al momento non ne ho idea, lo deciderò quando sarà il momento. Sapete che non sono abbarbicata alla poltrona. Certo questo è un lavoro faticoso», ammette la premier. Anche per questo le mancano i piaceri della vita di tutti i giorni. «Non vedo una serie da due anni, tranne una, quella su Elisa Claps: bellissima». Ed è per questo, risponde al cronista di Repubblica, che no, non guarderà la nuova serie (su Sky) sulla figura di Benito Mussolini né ha letto il libro di Antonio Scurati da cui essa è tratta. 12.38 – Dazi e, la risposta alle minacce die la polemica con BidenCome reagirà il governoalle minacce didi porre dazi e alla richiesta monstre di salire fino al 5% del Pil di investimenti in? «Penso che gli scogli si superino con il dialogo.