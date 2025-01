Dilei.it - Effetto Sun kissed anche in inverno? Ecco come ottenerlo con il blonzing

Per le amanti della tintarella e delle gote doratefossero appena state baciate dal sole, l’non è proprio la stagione migliore in cui sfoggiare un beauty look che si avvicini a questo, o forse sì. Perché con la tecnica delè possibile ottenere in pochissime mosse unsunsul visoin, donando alla propria pelle un colorito unico e naturale, propriose fosse stato creato da una bella giornata sotto i raggi del sole.Cos’è ilMa di cosa si tratta esattamente? Beh, per capirlo dobbiamo fare un piccolissimo passo indietro e scoprire chi è il vero protagonista di questo trucco, il blush. Un prodotto amatissimo da ogni beauty addicted e che, con solo una passata, è in grado di donare al viso un colorito e un aspetto radioso e con il minimo sforzo.